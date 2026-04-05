ಉಡುಸಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಉಡುಸಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಿಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ 12 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏರುವವರು ಸಿಡಿ ಹಾಡುವ ಅಗ್ನಿವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಸಿ.ಡಿ. ಪೂಜೆಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ದಿನದಂದು ದಿನವೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಉಡಸಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಸಿಡಿ ಕಂಬದ ಎದುರಿನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಿಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಸಿ.ಡಿ.ಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಥಿರ ಕಂಬದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಸಿಡಿಯನ್ನು ಆಡುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಂ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಗುಡಿಗೌಡ ಟಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-17-2129224620</p>