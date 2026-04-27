ತುರುವೇಕೆರೆ: ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರು

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಸುಗಳು ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ದಂಡಿನಶಿವರ, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ 88 ಹುದ್ದೆಗಳು ನೇಮಕವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 29 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಸು ಸಾಕಿದವರಿಗೆ ಸಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ, ಮಾತ್ರೆ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಚಾಕುವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಪಶು ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಶು ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯರಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 2 ಡಿ ಗ್ರೂಪ್, ಒಬ್ಬರು ಪಶು ಪರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಹುತೇಕ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 32,617 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ದನಗಳು, ಎಮ್ಮೆ 24, 768, ಕುರಿ 45,644, ಮೇಕೆ 33,080, ಹಂದಿ197, ಕೋಳಿ 72,371, ಕೋತಿಗಳು 223, ಕುದುರೆಗಳು 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2,08,902 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಲ್ಲು, ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಣೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು: ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 11 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಆದರಲ್ಲಿ 8 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಮಾಯಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3, ದಂಡಿನಶಿವರ 3, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1, ತಂಡಗದಲ್ಲಿ 2, ಬಿಗಿನೇಹಳ್ಳಿ 1, ಮುತ್ತಗದಳ್ಳಿ 3, ಮಾವಿನಕೆರೆ 4, ಅಂಚೀಹಳ್ಳಿ 3, ವಡವನ ಘಟ್ಟ 2, ಸಂಪಿಗೆ 1, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 3, ಬಾಣಸಂದ್ರ 1, ದೊಂಬರನಹಳ್ಳಿ 2, ಆನೇಕೆರೆ 3, ಲೋಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2, ಚಾಕುವಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಳ 3, ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ 3, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 3, ಕುಣಿಕೇನಹಳ್ಳಿ 2, ಮಣೆಚಂಡೂರು 3, ಸಿಗೇಹಳ್ಳಿ 2 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಇರುವ ಕಡೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ: ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲ ಝಳವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ದನ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ