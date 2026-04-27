ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ತುರುವೇಕೆರೆ: ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರು

ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಎ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:47 IST
Last Updated : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:51 IST
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರುಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ‌
ಸಾಗರ್, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶು ವೈದ್ಯ 5, ಪಶು ವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕ 3, ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಹಾಯಕ 9, ಪಶು ವಾಹನ ಚಾಲಕ 1, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 1 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ
ಡಾ.ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಪಶು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
