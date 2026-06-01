ಮಳೆ: ಕೆಲವೆಡೆ ಅಲಸಂದೆ ಬಿತ್ತನೆ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬರದೆ ಹತಾಶೆದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತೋಟ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಲಸಂದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬೀಳದ ಭಾಗದ ರೈತರು ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಹದಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮಾಯಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಡಗರಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಬುಡಸಮೇತ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಾಗೂ ತುರುವೇಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಲು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಮರ ಬಿದ್ದು ಸೋಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳದಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಸಾದರಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ. ಗೂರಲಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಬಿದ್ದು ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>