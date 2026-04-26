ದುಂಡಕೆಂಪಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ದುಂಡ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಹರೇವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿತು. ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆರತಿ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಕುರುಜು ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದುಂಡ ಮಜರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ನೆರೆ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂಧನ, ಬಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಿತು.

ನಂತರ ಆರತಿ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಂಪಮ್ಮದೇವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಸೋಮನ ಕೈಯಿಂದ ಛಾಟಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದುಂಡ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಕೆಂಪಾಂಬ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಪ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಹೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪುರುಷರ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-17-1181811203