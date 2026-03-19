ತುರುವೇಕೆರೆ: ವರ್ಷತೊಡಕಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆಯ ತೊಡಕು

ತುರುವೇಕೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಬಳಿಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಬುಧವಾರ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ವರ್ಷದತೊಡಕು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ನುಡಿದರು.

ಜನರ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆತಂಕಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆತುರದಿಂದ ನುಗ್ಗಿದರು.