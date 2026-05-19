ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಂಪೆರೆದ ಕೃತಿಕಾ ಮಳೆ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಸಂಜೆಯಾದರೂ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ 14 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಉಡಿಸಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಯಿತು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದೂ, ಬಿಸಿಲಿ ಝಳ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-17-1634161665