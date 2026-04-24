ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಾಕಿ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ತೀವ್ರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂ ಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು, 38 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭೂಮಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 265 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ, ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿ, ಹದ್ದು ಬಸ್ತು, ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ, ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ, 11ಇ ದಾರಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ, ತಾತ್ಕಾಲಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವೇಗೆ ಸೇರಿದ 1,649 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ತೀರ್ಮಾನವಾದರಷ್ಟೇ ರೈತರ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಅರ್ಜಿಗಳು ದೂಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್24ರಂದು ನಡೆದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಪ್ರಕರಣ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೋಡಿ ಅಳತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೋಡಿ, ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ನಕಾಶೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಾಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಸುರೇಶ್, 'ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಭೂಮಾಪಕರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಎಡತಾಕಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವಲತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಒಬ್ಬೇನಾಗಸಂದ್ರ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 34/3 ಮತ್ತು 35/3ರಲ್ಲಿ 1.1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>