ದಲಿತರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಯ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಕಟುಂಬ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜಣ್ಣ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ರಂಗರಾಮು ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ದಲಿತ ಕುಟುಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡ ರಾಜಣ್ಣ, ದಲಿತರು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮೇ 2ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್.ಎ.ಕುಂಞ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>