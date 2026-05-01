ಕೇಬಲ್ ಕಳವಿಗೆ ಯತ್ನ: ಸಾವು

<p>ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ(38) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ತೋಟದ ಕೊಳೆವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-17-217570225</p>