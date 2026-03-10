ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ: ವೀರಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಗುಬ್ಬಿ</strong>: ಹಲವಾರು ದೇವರ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕಾರದ ಮಠದ ಕಾರದ ವೀರಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಎನ್ ಕೋಟೆಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರಿ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಶ್ವರ ಬದುಕನ್ನು ಚಿರಾಯುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>