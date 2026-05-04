ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕಸ್ವಾಮ್ ಮುರಿಯಲು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯೇ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಎಂದು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರವರ ಹೋಬಳಿ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಡೆದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಗಾಧ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಗೀರಥರ ಶ್ರಮದಿಂದ 'ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ' ಎಂಬ ನಾಣ್ನುಡಿ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ, ಕಳಶ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪುರವರ ಮಿಲ್ ಮೂರ್ತಣ್ಣ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ, ರವಿ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಪದ್ಮವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>