ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ: ಭವ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ತುಮಕೂರು: ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಲವು ಬಗೆಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಭವ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕುಂಚಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ, ಕುಂಚಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಲೇಖಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಂತರಾಜು, 'ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೈದ್ಯೆ ನಾಗವೇಣಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, 'ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.

ಕುಂಚಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿ.ಲಲಿತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, 'ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಂಚಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಕಲಾವಿದೆ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಂಚಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕುಂಚಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಶೈಲಜಾ ಸುರೇಶ್ಬಾಬು, ಪ್ರೇಮಾ ರಮೇಶ್, ರತ್ನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಸುವರ್ಣಾ ರಮೇಶ್, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ನೇತ್ರಾ ಗಿರೀಶ್, ಕಾವ್ಯಾ ಶೇಖರ್, ಶೈಲಜಾ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.