ವೈ.ಎನ್‌. ಹೊಸಕೋಟೆ: ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಉತ್ಸವ

ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ (ಪಾವಗಡ):ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೈ.ಎನ್. ಹೋಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ವಾದ್ಯವೃಂದ, ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತೊಗಟವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಕುಲದೇವಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ, ಕಳಸ, ಭಾನ, ಜ್ಯೋತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರದಕಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಹಳೆಯ ಅಂಚೆಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಕೆಪಿಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಶ್ವಥನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಹಾದುಬರುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಷರಬತ್, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿದರು. ಜೋಡಿ ಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಕಲಾವಿದರ ಕೋಲಾಟ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕಲಾವಿದರ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-17-227948297