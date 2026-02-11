ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ಸೇರಿ ಆರು ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸತತ್ ವಿಕಾಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನೋಪಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.<br>(₹ 1ಕೋಟಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ), ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ವಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಾಗೂ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿಯ ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ (₹75 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ).</p><p>ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದೆ (₹50 ಲಕ್ಷ ನಗದು). </p><p>ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದ ಹಾಲನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>