Web Exclusive: ಬೈನೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ

'ಬೈನೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.