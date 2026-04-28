ಬಾರ್ಕೂರು: ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಗೂಢ ನಾಪತ್ತೆ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ (42) ಎಂಬುವರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ. 7ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವರು, 13ರಂದು ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾಡೂರು ಹೊಳೆಯ ದಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಚಪ್ಪಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮುಳುಗುತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-28-16584739</p>