ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ಪಾದಚಾರಿಗೆ ಗಾಯ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪಾದಚಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಂತಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಪ್ಪ ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ಅವರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಆಚೆ ಬದಿಯ ಮಹೇಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ವಾಸಪ್ಪ ಅವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸಾಗರ್ ಅವಸ್ಥಿ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.