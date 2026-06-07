ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು: ಮುಗಿಯದ ಗೋಳು

<p><em>ಹರೀಶ್ ಕಿರಣ್ ತುಂಗ</em></p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಸಾಸ್ತಾನದಿಂದ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಳೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಚಿಕ್ಕ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬರುವ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಂದು ಸುಮಾರು ₹7 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆದವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇದೆ. ಆದರೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಸಾಸ್ತಾನ- ಕೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋಟ ಭಾಗದ ಹಲವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವೆನ್ನುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಕೆಸರಿನ ಸಿಂಚನವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ: ಸಾಸ್ತಾನದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಸ್ತಾನ ಪೇಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗ ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-28-947242790</p>