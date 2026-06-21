80ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವಕನಂತೆ ಲವಲವಿಕೆ ಯೋಗವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು

<p><em>ಹರೀಶ್ ಕಿರಣ್ ತುಂಗ</em></p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಯಡ್ತಾಡಿಯ ಕೃಷಿಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 80ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವಕನಂತೆ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು, ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೇ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.</p>.<p>45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅವರು, ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಎನ್ಐಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಾಯಿಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮುಖೇನ ಕಲಿತ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ತಾಸು, ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಯೋಗವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಜ್ರಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ತ್ರಿಕೋನಾಸನ, ಶೀರ್ಷಾಸನ ಹಾಗೂ ಮಯೂರಾಸನದಂತಹ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪತ್ನಿಯೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅವರ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ನಾನು ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-28-356357528</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>