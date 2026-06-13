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ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಹಸಿರು ಹೆಜ್ಜೆ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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