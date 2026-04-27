ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಕೋಡಿಕನ್ಯಾಣದ ಅಯೋಧ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಐದನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ’ಅಯೋಧ್ಯ ಉತ್ಸವ'ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೋಡಿ ಕನ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶ್ರೀಮಹಾಸತೀಶ್ವರಿ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗೀತಾನಂದ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಆನಂದ್ ಸಿ.ಕುಂದರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಅಯೋಧ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆನಂದ್ ಸಿ.ಕುಂದರ್ ಅವರ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಯೋಧ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಮೀನ್, ರವೀಂದ್ರ ತಿಂಗಳಾಯ, ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿ, ಉದಯ್ ಕಾಂಚನ್, ತಿಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾಬು ಕಾಂಚನ್, ಸುದಿನಾ ಕೋಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-28-1962537175</p>