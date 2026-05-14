ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಚಿವ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಬಾರ್ಕೂರು ಸಮೀಪ ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು, ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ಕುದ್ರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ತಡೆಗಾಗಿ ₹300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತದ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಳ ಭಾಗದ ಸೂಲ್ಕುದ್ರು ಮೊದಲಾದ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಲ್ಕುದ್ರು ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಜನರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೇ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆ ಬೇಡವೇ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಚಿವರು,ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಣ, ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ, ಹೊಳೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರದ್ದೋ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖರಾದ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀಹರಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುವರ್ಣ ಜಿ. ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>