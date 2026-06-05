<p><em>ಹರೀಶ್ ಕಿರಣ್ ತುಂಗ</em></p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳಲಗಿರಿ ದೊಂಪದ ಕುಮೇರಿಯ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕುಸಿಯುವ ಆಂತಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಾವಣಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಬಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದಿನ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಇದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೋಷಕಿ ಸುಶೀಲಾ</p>.<p>‘ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಚಾವಣಿ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೇರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹೊಸ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೀಳಂಜೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-28-1702166044</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>