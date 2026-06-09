ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ '108' ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ

<p>ಬೈಂದೂರು: ‘108’ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜಕೀಯ ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಎದುರು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಧರಣಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜಕೀಯ ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 108ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಎಂಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿತಿಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬೈಂದೂರು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 108ಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲು 20 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ.ಜಿ. ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೈಂದೂರು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರು, ವೇದನಾಥ ಹೇರಂಜಾಲು, ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌರಿ ದೇವಾಡಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇರಂಜಾಲು ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-28-1226096317</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>