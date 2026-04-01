ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಬೈಂದೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಿನಣೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುವ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ, ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರಣ ಯಾಗ, ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕುತ್ತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಶ್ರೀಧರ್ ತಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮುರಳೀಧರ ನಾವಡ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಸಾರ ವಿಧಿವಿಧಾನದಂತೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸದ್ಭಕ್ತರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೃಂದಾವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-28-1223059374