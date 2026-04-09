ಬೈಂದೂರು: ಅರೆಹೊಳೆ ದಿಬ್ಬಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 16ರಿಂದ

<p>ಬೈಂದೂರು: ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಹೊಳೆ ರೆಪರ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಬ ರಂಗತಂಡ, ರಂಗಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಏ. 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ರಂಗಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಡುಂಬೊಲ ‘ಅರೆಹೊಳೆ ದಿಬ್ಬಣ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಅರೆಹೊಳೆಯ ರಂಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಚಾಲಕ ಅರೆಹೊಳೆ ಸದಾಶಿವ್ ರಾವ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಎ.ಎಸ್.ಕೆ. ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ 60 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ 5 ದಿನಗಳ ರಂಗ ಶಿಬಿರ ‘ರಂಗಿನಾಟ’ವನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಯಕ್ಷಗುರು ಸುಜಯೀಂದ್ರ ಹಂದೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಾದ್ಯ ವೃಂದ ಆಕಳಬೈಲು ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಂದಗೋಕುಲ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ‘ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ’ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ, ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳದವರಿಂದ ‘ಸಾಕೇತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಯಕ್ಷ ನುಡಿಸಿರಿ ಬಳಗದವರಿಂದ ‘ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನಟನಾ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ‘ಕಣಿವೆಯ ಹಾಡು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>18ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಅರೆಹೊಳೆಯ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ‘ನೃತ್ಯ ವರ್ಷಾ’, ಇನಿದನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ‘ಹಾಡುತಾ ಆಡುತಾ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ಅರೆಹೊಳೆ ದಿಬ್ಬಣ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರದಾನ ಸಡಗರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೂವರು ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ಗುರುರಾಜ ಗಂಟಿಹೊಳೆ, ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ‘ಧ್ರುವ’ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>19ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 12 ತಂಡಗಳಿಗೆ ‘ನೂಪುರಂಗಳ್’ ಅರೆಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6.45ಕ್ಕೆ ವಿದುಷಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ‘ಜ್ಞಾಲಾಮುಖಿ ಅಂಬೆ’ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 20ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು, ರಾಜ್ ಗುರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಯನಾ ಸೂಡ ನೇತೃತ್ವದ ಆದಿಮೂಲ ತಂಡದಿಂದ ‘ರಂಗಗೀತೆ’ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಅವರಿಂದ ‘ನಾರಸಿಂಹ’ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು..</p>.<p>ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಜುಲೈನಿಂದ ರಂಗಶಾಲೆಯ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ತಾಡಿ, ಅರೆಹೊಳೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ತಾಡಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಮೇಶ ಮೊಗವೀರ, ನಂದಗೋಕುಲ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಅರೆಹೊಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಕೆರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-28-1846991349</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>