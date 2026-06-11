ಬೈಂದೂರು ಆಡಳಿತ ಸೌಧಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮುತ್ತಿಗೆ 260ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ

<p>ಬೈಂದೂರು: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬೈಂದೂರು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಎದುರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ 260ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಬೈಂದೂರು ರೈತ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಕಚೇರಿ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರ ನೋವಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಿಷದ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಿಗೆ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಲಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ.ಜಿ.ಮಹಾತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಗಂಭೀರತೆಯ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮೊದಲು ಬೈಂದೂರು ರೈತ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದವರೆಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರಾದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ, ದೇವಪ್ಪ ಮರಾಠಿ, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿರೂರು, ವೀರಭದ್ರ ಗಾಣಿಗ, ಸುಭಾಷ್ ಗಂಗನಾಡು,ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಗೋಳಿಬೇರು, ಥಾಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಪೌಲೂಸ್, ನೂರಾರು ರೈತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-28-1222022468</p>