ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಾಲೀಕರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

ಬೈಂದೂರು: ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಂಜಾನುಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಗೂರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುಂಜಾನುಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ನಾಗೂರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಖಾರ್ವಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಜು ದೇವಾಡಿಗ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಶ್ವರ ದೇವಾಡಿಗ, ಫಾರೂಕ್ ಸಾಹೇಬ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಚ್. ಉಬೈದುಲ್ಲಾ, ನತಾರ್ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಂದುಮಾಯಿ ನಾವುಂದ, ಚಿತ್ತಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲೀಕ ಯೋಗೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಗಣೇಶ ದೇವಾಡಿಗ, ವಿದ್ಯಾಧರ ದೇವಾಡಿಗ, ರತ್ನಾಕರ್ ಖಾರ್ವಿ ಕೊಡೇರಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗ, ವನಸಿರಿ ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇದ್ದರು</p>.<p>ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಗೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಜ್ರಗದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನೇಶ್ ವಿ. ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಜೇತ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>