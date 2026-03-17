ಬೈಂದೂರು: ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅನುದಾನ

ಬೈಂದೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಶೇ 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೈಂದೂರು ಹೃದಯಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಸೇನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಧಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೊಸಕೆರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕ್ಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುವ ಈ ಕೆರೆಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಶಿಲಾಶಾಸನವೂ ಇದೆ. ಸೇನೇಶ್ವರ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಈಗ ಕೆರೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿವೆ. ಶಿಲಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಉದರ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಜಲಾನಯನ ಇಲಾಖೆ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮತ್ತಲಿನ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸರದ ರೈತರು ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಜಲಮೂಲವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಲಮೂಲ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ'

ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅನುದಾನ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ಬೈಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.