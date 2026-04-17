‘ವೆಂಕಟೇಶ ಕೋಣಿ ಹೋರಾಟದ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ’

ಬೈಂದೂರು: 'ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ದೊರಕಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೋಣಿ ಅವರು ಬಡವರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಲಾಗರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೈಂದೂರಿನ ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಣಿ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಣಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೈಂದೂರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ ಪಡುಕೋಣೆ, 'ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಣಿ ಅವರು ಶೋಷಿತರ ಪರವಾದ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಹಠದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ಗಣೇಶ್ ತೊಂಡೆಮಕ್ಕಿ, ನಾಗರತ್ನ ನಾಡ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ, ಶೀಲಾವತಿ, ನಾಗರತ್ನ ಪಡುವರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಧರ ಉಪ್ಪುಂದ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ, ಶಾಂತಾ, ಶೋಭಾ ನಾಡ, ರಾಮ ಕಂಬದಕೋಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>