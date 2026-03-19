ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ದಳಂತರ ಕೆರೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಳಂತರ ಕೆರೆ ಈ ಭಾಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 14 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಕೆರೆ ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ 10 ಎಕರೆಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಣದೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಉಳಿಯದೆ ಜನವರಿಯ ಬಳಿಕ ಜಲಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಕೆರೆ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಳಂತರ ಕೆರೆಯು ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಮಿನಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಎಲ್ಲೂರು, ಕುಂಜೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದಮಾರು ಮೂಡೆಟ್ಟು, ಎರ್ಮಾಳು ಮೂಲಕ ಕಾಮಿನಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಎಂಡ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜನರು, ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

'ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಬೇಕು'

ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣು ಜರಿಯದಂತೆ ದಂಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೂಳೆತ್ತಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಳೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.