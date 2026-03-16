ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್‌: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ

ಉಡುಪಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸವಾದ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಆಚರಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ಯಂತ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಟ್ಟೆಯಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸುಂಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಮೆಹಂದಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಲಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.

ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ದಣಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಪಾನೀಯಗಳಾದ ಮ್ಯಾಂಗೊ ಲಸ್ಸಿ, ಮ್ಯಾಂಗೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್, ಬಾದಾಮ್, ಪಿಸ್ತಾ, ವೆನಿಲ್ಲಾ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಶರಬತ್ ಮೊದಲಾದ ಪಾನೀಯಗಳ ಮಾರಾಟವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.

ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳು

ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೌಹಾರ್ದ ಇಪ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಆಚರಣೆ

ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ಬಳಿಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವೇ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್. ಆ ದಿನದಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಾಜ್ ಬಳಿಕ ಕಬರ್ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ತನಕ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಬಳಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್ನ ಮಹತ್ವ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾನವೇ ಫಿತ್ರ