‘ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ’

ಹೆಬ್ರಿ: 'ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪುಣ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ಶಂಕರದೇವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಸೇವೆ' ಎಂದು ಉಡುಪಿ ವಾದಿರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಪುರ ಶಂಕರದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿವದೇವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅನಂತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಭಜನೆ. ಭಜನೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೌಳವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ತಾಳದ ಶಬ್ದ ಮರೆಯಾಗಬಾರದು. ಟಿ.ವಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಜನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಳಕೊಟ್ಟು ಭಜನೆ ಕಲಿಸಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಉದ್ಯಮಿ ಉದಯ ಕಡಂಬ ಸೂರಿಮಣ್ಣು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ಯಿಂದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರು ದಾನಿಗಳ ಮಹಾ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಣ್ಸೆಯಡಿ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಪುರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಉದಯ ಕಡಂಬ, ಸೂರಿಮಣ್ಣು ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಟೆಬೆಟ್ಟು, ಸುಶೀಲಾ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೆರ್ಡೂರು ವಾಂಟ್ಯಾಳ ಶಬರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪ ಹೆಬ್ರಿ, ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಪುರ, ಗಿರಿಯ ನಾಯ್ಕ್ ಗದ್ದಿಗೆಮನೆ ಪಡುಕುಬ್ರಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಶಿವಪುರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ್, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖರು ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಲಾಲ್, ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಧಿಕಾ ಅಡಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಡಿಗ, ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಪುರ ಮತ್ತಿತರರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಪುರ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಿವಪುರ ಶಂಕರದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯು ಮೇ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>