ಹೆಬ್ರಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ 8 ಕೆರೆಗಳು

ಹೆಬ್ರಿ: ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಎಂಟು ಕೆರೆಗಳು ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿವೆ. ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೂಳೆತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದ್ದು, ನೆಲಸಮವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ 'ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುನಿಯಾಲಿನ ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ ಮದಗ, ಅಜೆಕಾರು ಮರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡುಹೊಳೆ ಸುಕುಡಿಬೆಟ್ಟು ಮದಗ, ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆಯ ಪೊಟ್ಟುಕೆರೆಯನ್ನು 'ಅಮೃತ ಕೆರೆ'ಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ಮಕ್ಕಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಮದಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 1.15 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೇಲ್ಬೆಟ್ಟು ಮದಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಐಇತಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿ.ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ವಯ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಲೀಲಾವತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ರಾಡಿಯ ಜಕ್ನಾಡಿ ಮದಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ವರಂಗದ ಜೈನ ಮಠದ ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೂಳೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರಂಗದ ಕೆರೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿ ಬವಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಾವಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಉದಯ ಶೇರಿಗಾರ್.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-28-213130203