ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಿಂದ ಪೂರೈಕೆ

<p>ಹೆಬ್ರಿ: ಕಡ್ತಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಳ್ಳಾರೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಗರ್ಧರಬೆಟ್ಟು, ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾಲ್ಜಡ್ಡು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಮುನಿಯಾಲಿನ ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಮನೆಮಂದಿ ಹೈರಣಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸತತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯ ಜನರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ. ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್, ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾಲ್ಜಡ್ಡು ಅವರ ಉಪಕಾರ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಲೀಲಾ, ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಸಂತೋಷ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಸುರೇಶ ನಾಯಕ್ ಪಾಲ್ಜಡ್ಡು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡಿರುವ ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್ ಮುನಿಯಾಲು, ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಗರ್ಧರಬೆಟ್ಟು, ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-28-677853999</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>