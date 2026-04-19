<p>ಹೆಬ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಬ್ರಿ ಸಿಟಿಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಹೆಬ್ರಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 275 ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಂ. ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಂ. ಅವರು, ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಮೃತ ಆರ್. ಧ್ವಜವಂದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಬ್ರಿ ಸಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಲೇಡೀಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮ್ಯಕಾಂತಿ ಅವರು, 96 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 34 ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ.ಜಿ., ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಹೆಬ್ರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಭಾರ್ಗವಿ ಆರ್. ಐತಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಬ್ರಿ ಸಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನೀತ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಹೇಶ ಹೈಕಾಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ ನಾಯ್ಕ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-28-1530719677</p>