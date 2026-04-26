ಗೋಪಾಲ ಭಂಡಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸಭೆ

ಹೆಬ್ರಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಡ್ಪಾಲು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಲಭಿಸದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಭಂಡಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವೇದಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜನಸೇವೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಚೈತನ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಭಂಡಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನನಾಯಕ ಗೋಪಾಲ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ದಿನ ಜುಲೈ 7ರಂದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣೆ, ಗೋಪಾಲ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂಡನೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಂಡನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಲಜಾ ಈಶ್ವರ ಭಂಡಾರಿ, ಹುತ್ತುರ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸೀತಾನದಿ ರಮೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ, ಗೋಪಾಲ ಭಂಡಾರಿ, ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಸುಂದರ ಶಿರೂರು, ಇಂದಿರಾನಗರ ಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಮೌನಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಾ ಭಂಡಾರಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ಮುನಿಯಾಲು ಗೋಪಿನಾಥ ಭಟ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಕುಡೂರು, ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ ಜೋಯಿಸ್, ಜಗದೀಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಡ್ತಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಇಂದಿರಾನಗರ, ಮೂರ್ಸಾಲು ಮೋಹನದಾಸ ನಾಯಕ್ ಶಿವಪುರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್, ಪ್ರಕಾಶ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಿಬೆಟ್ಟು, ಬೈಕಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ರಾವ್ ಶಿವಪುರ, ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಶಿವಪುರ, ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಶಿವಪುರ, ಎಚ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್, ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಕನ್ಯಾನ, ರಾಜೇಶ ಭಂಡಾರಿ, ಜಾನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅಜೆಕಾರು, ರಾಘವ ದೇವಾಡಿಗ ಎಳ್ಳಾರೆ, ಮಾಲಿನಿ ರೈ ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-28-533896312</p>