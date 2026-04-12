ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಯುವತಿ ಸಾವು

ಹೆಬ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ (21) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅರ್ಪಣಾಳ ಜತೆ ಹೆಬ್ರಿಯ ಕನ್ಯಾನದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಶಾಲೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣಾ, ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸ ಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಬ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ;ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷವೇ ಕಾರಣ: ಹೆಬ್ರಿ ಉಡುಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕನ್ಯಾನದ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆ ಸುವ ಕಂಪನಿಯವರು ಶನಿವಾರ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಫಲಕ ಹಾಕದಿರುವುದು ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಪರವೂರಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯದೆ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕುಚ್ಚೂರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸೀತಾನದಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯರಕೋಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಸಹಿತ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>