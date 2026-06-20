ಹೆಬ್ರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ

<p>ಹೆಬ್ರಿ: ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ‘ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು’ ಶತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು 60ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಚೈತನ್ಯ ಯುವ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವರನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಯುವ ವೃಂದದಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಚೈತನ್ಯ ಯುವ ವೃಂದದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದಬೆಟ್ಟು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಜನಾರ್ದನ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಶ ಭಂಡಾರಿ, ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-28-1857374808</p>