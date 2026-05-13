ಹೂ ಮಳೆ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಬಳಿಕ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಬೆಂಗ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪುಷ್ಪಸಿಂಚನ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಲೂನು, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ವಿತರಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾರೈಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ನಲಿ– ಕಲಿ, ಆಟ– ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಂಗೇರಿದವು.</p>.<p>ಕೋಡಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಾ ಖಾರ್ವಿ, ಶಾರದಾ ಟಿ. ಕುಂದರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಮುನಾ ಎಲ್. ಕುಂದರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕಿ ಸವಿತಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>