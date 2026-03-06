<p><strong>ಕಾಪು (ಪಡುಬಿದ್ರಿ):</strong> ಮಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕ ಐಎಸ್ಪಿಆರ್ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖಂಡ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಪಾದೂರು ಉಳಿಸಿ- ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸಿ’ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರ್ಫುದ್ಧೀನ್ ಶೇಖ್, ‘ಮುಂದೆಯೂ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ’ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೊರಕೆಯವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಸಂಸದರಾಗಿ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಐಎಸ್ಪಿಆರ್ಎಲ್ ಘಟಕದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿರುದ್, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೇ, ಜನರಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂಡೆಗಳ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಏಕೆ ನೋವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಯೋಗ ತೆರಳಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಲುವು ಏಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ:</strong> ಮುಖಂಡ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಮೊದಲು ಐಎಸ್ಪಿಆರ್ಎಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇವರು ಅವರ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊರಕೆಯವರು ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟ, ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಕರೆಯದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ₹3 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು, ₹40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸದೆ ಇರುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗಭೂಷಣ್ ರಾವ್, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ರಮೀಝ್ ಹುಸೈನ್ ಇದ್ದರು.</p>