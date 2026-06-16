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ಮೋಸದಾಟಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು: ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ವಂಡ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 8:59 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 8:59 IST
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ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ತೋರುವವರು. ಪಕ್ಷ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.
– ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು
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