ಮೋಸದಾಟಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು: ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ

<p><strong>ಕುಂದಾಪುರ</strong>: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದ ಮೋಸದಾಟಗಳಿಂದ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದೀಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು. </p><p>ವಂಡ್ಸೆಯ ಶ್ರೇಯಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಂಡ್ಸೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಎ 2 ನಿಯೋಜಿತರಿಗೆ ನಡೆದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತದಾರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದೀಗ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರ ಚೋರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಎಲ್ಎ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಹಾಕಿರುವ ಅಂಚೆ ಮತವನ್ನೇ ತಿದ್ದುವಂತಹ ಮೋಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರು ಇರುವಾಗ, ಬೇರೆ ಮತದಾನ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸಂಘಟನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗುವುದು ನಾಯಕರ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ತಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಾನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು </p><p>ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜ್ ಮಂಡ್ಯ ಅವರು, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾದರೇ, ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಂದರು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರೇ ಮನ: ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದ ಪದವಿ ಪಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ನಿತೇಶ್ ಅವರುಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. </p><p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರಜ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಂಪಿಗೇಡಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ವಂಡ್ಸೆ, ಉದಯ್ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕೆಕೊಡ್ಲು, ಹರೀಶ್ ತೋಳಾರ್ ಕೊಲ್ಲೂರು, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರಾಡಿ, ಶರತ್ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳಿಕೆರೆ, ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, </p><p>ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೂರು, ಹರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಂಬಟ್ಟು, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೂರು ಇದ್ದರು. ವಂಡ್ಸೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡಿಬೆಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ತೋರುವವರು. ಪಕ್ಷ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">– ಕೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>