ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಾವರ ಸಂಘ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಟಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ

ಕಾರ್ಕಳ: 'ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಟಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಐವತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಂತಾವರದ ಕೆ.ಬಿ. ಜಿನರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಮುದ್ದಣ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಾಬಿಗಳಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, 'ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡವಿರದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಯಲಾರದು' ಎಂದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಡಿ.ಎ. ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುದ್ದಣ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 'ನಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ' ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

ಗಮಕ ಕಲಾ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಳಿಯ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಅಳಿಕೆ, ಗಮಕ ಕಲಾ ವಾಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ಪೆರುವಾಜೆಯ ಪಿ. ದಾಮೋದರ ಆಚಾರ್ಯ, ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಶಕುಂತಳಾ ಭಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಉಡುಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಣೈ , ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ. ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾ. ಮೊಗಸಾಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಛಾಯಾ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸದಾನಂದ ನಾರಾವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.