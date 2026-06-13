ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಕಾಪು (ಪಡುಬಿದ್ರಿ): ಕಾಪು ಮೂರನೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕುತ್ಯಾರು ಪಡುಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಮಟ್ಟು ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕಾಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಶಿಧರ್ ಸುವರ್ಣ, ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂಗೇರ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯ, ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ಪಾತ್ರಿ, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೂರು, ಲತಾ ದೇವಾಡಿಗ, ವಿದ್ಯಾಲತಾ ಸುವರ್ಣ, ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕುತ್ಯಾರು ಪಡುಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಮೂಲ್ಯ, ಸುಲತಾ ಅಶೋಕ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-28-1104517359</p>