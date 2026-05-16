ಕಾಪು: ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಲಿಕೋಲ ಇಂದು

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಕಾಪುವಿನ ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ್ಕಳ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪಿಲಿಕೋಲ ಮೇ 16ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ದೈವ ನರ್ತಕನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಬಳಿಕ ಪಟೇಲರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಮನೆಯವರು ತೀರ್ಥ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಪಂಜರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪಿಲಿಕೋಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಿಲಿ ಭೂತವು ಬ್ರಹ್ಮರಗುಂಡಕ್ಕೆ 3 ಸುತ್ತು ಬಂದು, ಬಳಿಕ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಟ ಕಂಬವನ್ನೇರಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೇಟೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧೆಡೆ ತೆರಳಿ ಹಾಲು, ಸೀಯಾಳ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಿಲಿ ಭೂತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದ ದೈವ ನರ್ತಕನಿಗೆ ಕೋಲದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಲಿಕೋಲಕ್ಕೆ ದೈವ ನರ್ತಕನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬರ್ಯ, ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ಪಿದಾಯಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮರ ನೇಮ, ಮುಗೇರ್ಕಳ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ, ಮದುಮಗ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮ, ಉರಿ ಚೌಂಡಿ ದೈವ, ಕಡುಂಜಿ ಬಂಟ, ಗುಳಿದ ದೈವದ ನೇಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಕಿನಾಯಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್, ಬಲಾಯಿಮಾರ, ತಿಗಮಾರ, ಪುರುಷ ಕೋಲ ಸಹಿತ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಪಿಲಿಕೋಲ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ– ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು, ದೈವಾರಾಧಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>