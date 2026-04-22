ಕಾಪು: ಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂದು

ಕಾಪು (ಪಡುಬಿದ್ರಿ): ಕಾಪು ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ 90 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಏ. 22ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಸಂತ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿಯ ಪುಣ್ಯದಿನದಂದು ಕಾಪು ಪೇಟೆಯ ಕಾಶೀ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಶ್ರೀದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆದು ಈ ವರ್ಷ 90 ಸಂವತ್ಸರ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಪು ಪೇಟೆಯ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹವನ, ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಾಧನೆ, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪೇಟೆ ಉತ್ಸವ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ, ಫಲಾಹಾರ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆ ಹಗ್ಗದ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂನ್ ನೂಲಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಏ. 22ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರೊಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-28-20232873