ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರ್ಗಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಶಾರದಾಂಬ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶಾರದಾ ವೈ ಶೇಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದುಮತಿ ಪ್ರಭು, ಸ್ಥಾಪಕ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾ ವಾಗ್ಳೆ, ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಮಾನಸ ವಾಗ್ಳೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ್, ಅಜೇರು, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಿ ರಾಜೀವಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗವ್ ಮತ್ತು ಧೃತಿ ನಾಯಕ್, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆರ್., ಸ್ಮೃತಿ ದೊಂಡ್ಯೆ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ವಾಗ್ಳೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವಿದ್ಯಾಲತಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ, ಡಾ. ಶ್ರುತಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಿ.ಎ. ಮಮತಾ ರಾವ್, ಮಂಗಳೂರು, ಐಸಿಎಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೋಹಿನಿ ನಾಯಕ್, ಮುಂಬೈ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಶ್ರೀವರದ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸೇವಾ ಮಂಡಲದ ವರ್ಷ ನಾಯಕ್, ಮಣಿಪಾಲ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಿತ್ರಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಧಾ ಪ್ರಭು, ಇಂದುಮತಿ ವಾಗ್ಳೆ, ಮಣಿಪಾಲ ಸಂಘದ ರೂಪಾ ನಾಯಕ್, ವನಿತಾ ನಾಯಕ್, ಇಂದಿರಾ ಕಾಮತ್, ಸುಮಾ ನಾಯಕ್, ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಬಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯರಾದ ರೇವತಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>