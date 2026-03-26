‘ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ’

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅನಂತಶಯನದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ‘ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ’ ಎಂಬ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ, ಅನಿಲ, ತೈಲ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಮತ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ ಗೋಖಲೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕವಯಿತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜೋಕಿಂ ಮೈಕೇಲ್ ಪಿಂಟೊ ವಂದಿಸಿದರು. ಶೈಲಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-28-2057626788</p>