ಕೆ.ದಾಮೋದರ ಕಿಣಿ ಸಂಸ್ಮರಣೆ

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ದಾಮೋದರ ಕಿಣಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಚೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರೊ. ಕಿಣಿಯವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಐ.ಕೆ. ಪೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುರು –ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಕಿಣಿ. ಸ್ವ ಕಲಿಕೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಅವರು. ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕಿಣಿ ಇಬ್ಬರದೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಧ. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾದವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಪೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಪದವಿ ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿಯಷ್ಟೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆನ್ನುವುದು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತಹ ಭದ್ರ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಕೆ. ಡಿ. ಕಿಣಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಎಸ್. ಸಿ. ವಂದಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನಂದಕಿಶೋರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-28-13400713</p>.