ಕಾರ್ಕಳದ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತರಗತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳ ಗುರುಕುಲ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತರಗತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಬಜಗೋಳಿಯ ಜಾಲಿ ಬಾಯ್ಸ್, ದಾನಿಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜಾನನ ಮರಾಠೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ, ಸಂಜನಾ ಮರಾಠೆ, ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಬಜಗೋಳಿ ಜಾಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಜತ್ ರಾಮ್ಮೋಹನ್, ಎಐ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಗುಣ ಶಿಲ್ಪಾ, ಸತೀಶ್ ಮರಾಠೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ವಿ.ಎಂ. ಮೈಕಲ್, ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಧಾಕರ ಡೊಂಗ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>₹86 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜೋಶಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಮ ಸೇರಿಗಾರ್, ರಘುಪತಿ ಕಾಮತ್, ಸುಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೋಭಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಣೈ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-28-1656495339</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>